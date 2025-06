Abdel morto a 16 anni dopo un tuffo senza più riemergere | una raccolta fondi per la famiglia

Una tragedia che ha scosso la comunità: Abdel Wahab Elsarag, 16 anni, ha perso la vita dopo un tuffo fatale nel fiume Martesana. Per supportare la famiglia in questo momento di dolore, Cornate sull'Adda ha avviato una raccolta fondi. Un gesto di solidarietà che vuole far sentire loro tutto il calore e l'affetto della comunità, aiutandoli a superare questa prova difficile. Ora, più che mai, ogni contributo conta.

Cornate sull'Adda lancia una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Abdel Wahab Elsarag, il 16enne morto annegato giovedì 12 giugno dopo essersi tuffato nella Martesana a Trezzo, nella frazione di Concesa.

Dopo l’ennesima tragedia nell’Adda: “Abdel, ragazzo d’oro. Aiuteremo la tua famiglia” . Scatta la raccolta fondi - In un momento di immenso dolore, la comunità si unisce per onorare la memoria di Abdel, il giovane di 16 anni scomparso tragicamente nell’Adda.

Doppia raccolta fondi per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese del funerale. Gli amici: “Era un ragazzo d’oro, studiava per diventare meccanico”. Appello del sindaco contro i tuffi nell’Adda. Vai su Facebook

