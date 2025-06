Abbiamo incontrato una piccola tartaruga marina davanti a Genova | era sotto un telo di plastica ora rimosso

Durante un'emozionante escursione nel Mar Ligure, abbiamo avuto il privilegio di incontrare una splendida Caretta caretta, una piccola tartaruga marina imprigionata sotto un frammento di plastica. Grazie all'intervento rapido dell'equipaggio della Rodi Jet, questa creatura fragile è stata liberata, portando emozione e consapevolezza a tutti i presenti. Un episodio che ci ricorda l'importanza di proteggere il nostro mare e le sue meravigliose creature. Continua a leggere.

Sabato 21 giugno abbiamo incontrato nel Mar Ligure una piccola tartaruga marina (Caretta caretta) mentre nuotava sotto un pezzo di plastica, che è stato prontamente rimosso dall'equipaggio della Rodi Jet, una nave usata per il whale watching nel Santuario dei Cetacei "Pelagos". Le foto del magnifico incontro, che ha emozionato e fatto riflettere tutte le persone a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

