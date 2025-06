Abbiamo fatto un giro a Campione in vista dell' IPC | ecco com' è andata

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Italian Poker Challenge, l’evento imperdibile che dal 30 giugno trasformerà il panorama pokeristico italiano. Con un ricco programma di tornei per ogni livello, tra freeroll e deepstack, l’attenzione è rivolta al Main Event da ben 700.000 euro di montepremi garantito. La nostra "ricognizione" tra le varie sfide promette emozioni e grandi opportunità per tutti gli appassionati: scopriamo insieme cosa aspettarci!

Manca davvero poco all'inizio dell'Italian Poker Challenge. Dal 30 giugno scatta una settimana di tornei e ce n'è per tutti i gusti. Il fulcro sarà il Main Event da 700.000 euro di montepremi garantito. Noi di Gazzetta abbiamo fatto una "ricognizione" tra freeroll e torneo deepstack. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abbiamo fatto un giro a Campione in vista dell'IPC: ecco com'è andata

In questa notizia si parla di: abbiamo - fatto - giro - campione

“Abbiamo scoperto chi è”. Il bellissimo prete ha fatto impazzire l’Italia dopo l’elezione del papa - Nel fervore del Conclave che ha portato all'elezione di Papa Leone XIV, un giovane sacerdote ha rubato la scena, conquistando il cuore degli italiani.

Signore e Signori, Charles Leclerc! Oggi ha avuto il coltello tra i denti dal primo all'ultimo giro. Dopo le qualifiche aveva detto: "Ho un asso nella manica: domani vi sorprenderò.". Ha fatto il diavolo a quattro, ha lottato con il sette volte campione del mondo, con Vai su Facebook

GIANETTI: «YATES È STATO INCREDIBILE, NOI ABBIAMO SCOPERTO UN CAMPIONE INTELLIGENTE E CHE PIACE»; Siamo tornati fortissimo e abbiamo dimostrato a tutti di esserci – Razgatlioglu analizza il magico weekend di Portimao; Norris: “McLaren campione, è stato un percorso fantastico. E l’anno prossimo voglio il titolo Piloti”.

Perché la Ducati campione non convince fino in fondo - Nonostante i titoli mondiali di Pecco Bagnaia e l'arrivo di Marc Marquez, nel paddock e tra i fan cresce il dubbio su una moto che sembra non rispondere più alle esigenze del Campione, tra fischi e st ... msn.com scrive

Giro di Slovenia 2025, la soddisfazione di Dylan Groenewegen: “Oggi abbiamo fatto un lavoro quasi perfetto, tutta la squadra si merita la vittoria” - L'articolo Giro di Slovenia 2025, la soddisfazione di Dylan Groenewegen: "Oggi abbiamo fatto un lavoro quasi perfetto, tutta la ... Scrive msn.com