Abbiamo deciso di cancellare il programma | RAI TAGLIA DEFINITIVAMENTE LO SHOW DELLA DOMENICA | Costi troppo alti

Oggi, 19 giugno, segna una svolta decisiva per il futuro della Rai: i palinsesti 2025/2026 sono pronti a essere presentati, con una notizia che ha scioccato i fan di Rai 2. La cancellazione definitiva dello show domenicale, uno dei programmi più amati dal pubblico, rappresenta un cambiamento importante e controverso. Ecco cosa c’è da sapere sulle decisioni che plasmeranno la nostra televisione nei prossimi anni.

Arriva oggi la conferma dei palinsesti 20252026 della Rai: tagliato uno dei programmi più amati dal pubblico di Rai 2. È una giornata cruciale quella di oggi, 19 giugno, per il futuro della Rai. Le bozze definitive dei palinsesti per la stagione televisiva 20252026 verranno consegnate ai consiglieri del Consiglio di Amministrazione, che avranno il compito di esaminarle e approvarle prima della presentazione ufficiale alla stampa, prevista per venerdì 27 giugno negli studi Rai di Napoli. Sul tavolo ci sono molte conferme, ma anche decisioni clamorose e inattese, con cancellazioni che hanno sollevato polemiche interne e acceso il dibattito tra dirigenti, giornalisti e rappresentanti sindacali.

