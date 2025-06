Abbandono di rifiuti | boom di casi

A Monza, l’inciviltà sembra aver preso il sopravvento: l’abbandono di rifiuti è diventato un problema sempre più allarmante, segnalato quotidianamente dai cittadini. Tra piazza Castello e l’oasi naturale lungo il Lambro, episodi di incuria minacciano la bellezza e la pulizia della città. È ora di agire: la comunità deve unirsi per tutelare il patrimonio condiviso e restituire a Monza il suo splendore.

Monza continua a fare i conti con episodi di inciviltà. L’abbandono dei rifiuti si sta rivelando un fenomeno diffuso, con segnalazioni frequenti da parte dei cittadini. L’ultimo episodio, emerso da segnalazioni sui social, riguarda piazza Castello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal teatro Binario 7. Proprio qui, dove sorge anche l’oasi naturalistica curata da Legambiente lungo il Lambro, i cestini vengono sistematicamente riempiti con sacchi di immondizia, circondati da ulteriori rifiuti abbandonati intorno. Non si tratta soltanto di spazzatura domestica: bottiglie di vetro, tavoli, tappeti, prodotti elettronici e altri ingombranti compaiono con inquietante regolarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbandono di rifiuti: boom di casi

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandono - boom - casi

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - l'impegno delle autorità per tutelare l'ambiente e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Boom di #rifiuti tessili abbandonati a #Prato, la #procura chiede più #strumenti per fermare il #trasporto #abusivo Vai su X

Boom di rifiuti tessili abbandonati a Prato, la procura chiede più strumenti per fermare il trasporto abusivo Vai su Facebook

Boom di rifiuti tessili abbandonati a Prato, la procura chiede più strumenti per fermare il trasporto abusivo; Boom di rifiuti tessili abbandonati a Prato, la procura chiede più strumenti per fermare il trasporto abusivo; Rifiuti, boom di sanzioni a Lerici. Abbandonano l’immondizia. Stangati con le foto trappole.

Abbandono di rifiuti: boom di casi - L’abbandono dei rifiuti si sta rivelando un fenomeno diffuso, ... Lo riporta ilgiorno.it

Abbandono di rifiuti, la Cassazione dice “no” al sequestro dell’auto. Il caso di Agrigento fa giurisprudenza - AGRIGENTO – La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di abbandono di rifiuti, non è legittimo procedere al sequestro del veicolo utilizzato per commettere il fatto, se mancano i presupposti co ... Da newsicilia.it