A Viterbo il raduno nazionale delle Harley-Davidson

Preparati a vivere un'emozione unica: a Viterbo si svolge il grande raduno nazionale delle Harley-Davidson, "Latinvm". Due giorni di adrenalina, cultura e passione motociclistica, che riuniscono appassionati da tutta Italia. Organizzato dai chapter laziali in collaborazione con le concessionarie di Roma, Viterbo e Frosinone, questo evento promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria kermesse!

A Viterbo è organizzato "Latinvm", il grande evento motociclistico che richiama numerose Harley-Davidson da tutta Italia, grazie all'organizzazione dei chapter laziali associati alle concessionarie di Roma, Viterbo e Frosinone. Quest'anno l'evento si svolge a Viterbo nei giorni 4 e 5 luglio.

