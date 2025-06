A Villaricca la Marcia per la Pace Mai più guerre Fermiamo il genocidio in Palestina

Unisciti a Villaricca alla marcia per la pace, un gesto di speranza e solidarietà contro ogni guerra e genocidio. Giovedì 26 giugno, alle 19:00 dal Bar "Gambrinus 2", cammineremo insieme per promuovere la pace e chiedere giustizia per la Palestina. Questo evento, sostenuto da numerose associazioni locali e dal patrocinio del Comune, è un potente richiamo all’unità e alla pace. Perché insieme possiamo fare la differenza.

Giovedì 26 giugno, con punto di ritrovo alle ore 19:00 dal Bar "Gambrinus 2" e arrivo alle ore 20:30 presso il Comune di Villaricca, si terrà la Marcia per la Pace, un’iniziativa fortemente voluta da un ampio fronte di associazioni del territorio con il patrocinio morale del Comune di Villaricca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A Villaricca la Marcia per la Pace “Mai più guerre. Fermiamo il genocidio in Palestina”

A VILLARICCA - Appuntamento giovedì 26 giugno, iniziativa col patrocinio del Comune

