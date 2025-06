A Venezia tutto pronto per il matrimonio da favola di Bezos

Venezia si prepara a vivere un evento da sogno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un vero spettacolo tra lusso e glamour senza precedenti. Con un budget da capogiro tra 10 e 30 milioni di dollari, questa cerimonia promette di essere una delle più spettacolari della storia moderna. Tra yacht blindati, red carpet galleggianti e 27 abiti per la sposa, il capolavoro di eleganza e innovazione sta per prendere vita. La città si appresta a scrivere un nuovo capitolo di favola.

Un budget tra i 10 e i 30 milioni di dollari che spalanca le porte a qualsiasi sogno. Più che un matrimonio, quello a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, uno show dalle proporzioni spettacolari. Tre giorni di festeggiamenti tra yacht blindati, red carpet galleggianti e 27 cambi d'abito per la sposa, per cui è stata scomodata persino la potente icona del fashion Anna Wintour.

