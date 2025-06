A Venezia Kinto inaugura il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia

Venezia si distingue ancora una volta come città all’avanguardia, grazie a Kinto Italia che inaugura il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia. Tre innovative Toyota Mirai, alimentate a idrogeno e prenotabili tramite un’app dedicata, rivoluzionano il modo di muoversi sostenibile in città. Con questa iniziativa, Venezia dimostra di voler guidare il cambiamento verso un futuro più verde, più efficiente e più dinamico, trasformando ogni spostamento in un gesto di attenzione ambientale.

ll Comune di Venezia e Kinto Italia (gruppo Toyota) hanno inaugurato il primo car sharing pubblico di vetture a idrogeno in Italia. Tre Toyota Mirai, vetture elettriche alimentate a idrogeno, verranno posizionate presso il parcheggio multipiano di Piazzale Roma e agli arrivi dell'aeroporto Marco Polo. Le vetture saranno prenotabili via app

