A Varenna i turisti sono 25 volte i residenti il sindaco | Serve la tassa di sbarco per i visitatori mordi e fuggi

A Varenna, i visitatori superano di 25 volte i residenti, portando con sé una serie di sfide che il sindaco Mauro Manzoni intende affrontare con una tassa di sbarco. Questa misura mira a regolare l’afflusso e a tutelare la comunità locale da chi, mordi e fuggi, lascia spazzatura e disagi senza contribuire. La proposta, già adottata in altri paesi come Corenno Plinio, solleva però questioni di controllo e sostenibilità. Continua a leggere.

Tanti sono turisti che non pernottano e non consumano. Secondo il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, si tratta di visitatori che lasciano spazzatura da smaltire e creano disagi ai residenti senza dare nessun contributo. La formula del ticket è già stata adottata dal vicino comune di Corenno Plinio, ma l'assessore di Perledo sostiene che Varenna abbia troppi ingressi per poter controllare gli accessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

