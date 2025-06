A tutto Rockin’ 100 artisti sul palco

Successo per Rockin’ Pioltello, la Woodstock organizzata dal Comune minacciata dal temporale, è andata in scena come previsto. Sul palco cento musicisti in parte professionisti, in parte dilettanti in arrivo da tutto l’hinterland. Uno spettacolo nato da un bando del Comune la scorsa primavera, che chiedeva di farsi avanti. Sul palco anche la sindaca Ivone Cosciotti. Ad aprire il concerto al Parco Centrale la band di Marta Viola, giovane talento nel panorama musicale italiano, cantante e chitarrista, che ha conquistato pubblico e giuria vincendo, a soli 14 anni, la prima edizione di " Io canto Generation ", il talent show che l’ha lanciata verso un futuro brillante sui palchi più importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A tutto Rockin’ 100 artisti sul palco

