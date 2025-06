A Trieste il sì di Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli Carraresi

Trieste, 23 giugno 2025 – Nel cuore della città simbolo di dialogo e multiculturalità, Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli Carraresi hanno celebrato il loro matrimonio civile, unendo le loro vite in un momento di intimità e significato. Questa unione riflette il percorso condiviso di arte, impegno civile e cultura, al centro del progetto MIRA – Memory, Identity, Rights, Art, che da anni promuovono in tutta Italia. La cerimonia, sobria e privata, si è conclusa con una promessa di continuità e speranza.

