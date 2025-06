A Trevinano va in scena lo spettacolo Il prurito delle donne

A Trevinano, un affascinante borgo di Acquapendente, si accendono le luci del teatro con due serate imperdibili: il 28 e il 29 giugno, il progetto Teatro sull'uscio, guidato dal talento di Sandro Nardi, porta in scena "Il prurito delle donne". Un appuntamento che promette emozioni, risate e riflessioni, trasformando il piccolo borgo in un palcoscenico di cultura e convivialità. Non perdete questa occasione unica di vivere il teatro nel cuore di Trevinano.

Il 28 e il 29 giugno, a Trevinano di Acquapendente arriva il Teatro sull'uscio, nell'ambito del progetto di rigenerazione del borgo, realizzato con la direzione artistica di Sandro Nardi per il Teatro Boni. Alle ore 19, in entrambe le date, va in scena lo spettacolo "Il prurito delle donne". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Trevinano va in scena lo spettacolo "Il prurito delle donne"

In questa notizia si parla di: trevinano - scena - spettacolo - prurito

In scena lo spettacolo "Bohème '90" - Pronto a riscoprire un classico in chiave contemporanea? "BOHÈME '90" porta in scena un'interpretazione fresca e travolgente, con un cast d'eccezione.

Esplosione di allegria e talento a #lacorrida, spettacolo di fine anno scolastico della #scuolaprimaria di #baschi #umbria Vai su Facebook

Il prurito delle donne, lo spettacolo teatrale in scena a Trevinano di Acquapendente; A Trevinano va in scena lo spettacolo Il prurito delle donne; Torna il teatro a Trevinano: Il prurito delle donne in scena nel giugno 2025.

“Il prurito delle donne”, spettacolo a Trevinano di Acquapendente - Il 28 e 29 giugno torna il “Teatro sull’Uscio” nell’ambito del progetto di rigenerazione del borgo NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Torna anche nel 2025 “Teatro sull’Uscio”, progetto culturale promosso da ... newtuscia.it scrive