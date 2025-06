A San Martino Valle Caudina l' incontro Verso la conferenza delle comunità energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio

Il cuore pulsante della sostenibilità si accende a San Martino Valle Caudina, dove il 1° luglio alle 18:00 si terrà un importante incontro aperto dedicato alla Conferenza delle Comunità Energetiche della Valle del Sabato e del Partenio. Un momento fondamentale per esplorare strategie innovative e promuovere l’energia condivisa tra territori. Non perdere questa occasione di contribuire al futuro energetico della nostra comunità e di scoprire come possiamo fare la differenza insieme.

Martedì 1 Luglio 2025, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale “G. Raviele” di San Martino Valle Caudina (AV), si svolgerà un incontro aperto sul tema: “Verso la Conferenza delle Comunità energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio”. Presentazione della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A San Martino Valle Caudina l'incontro "Verso la conferenza delle comunità energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio"

In questa notizia si parla di: valle - martino - caudina - incontro

Viola il divieto di avvicinamento: assolto pluripregiudicato 29enne di San Martino Valle Caudina - Un pluripregiudicato di 29 anni, originario di San Martino Valle Caudina, è stato assolto dal Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, Dott.

Cenerentola 24, sogni in scena: grande evento a San Martino Valle Caudina #SanMartinoValleCaudina Vai su Facebook

In ricordo di Aldo Moro, il convegno a San Martino Valle Caudina; Il tenente Colonnello Filomena Pisaniello, orgoglio di S. Martino Valle Caudina; Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina.

Il comune di san martino valle caudina conferira la cittadinanza onoraria al cardinale frank leo di toronto - San Martino Valle Caudina riconosce ufficialmente il legame con il cardinale Frank Leo, arcivescovo di Toronto, attraverso la cittadinanza onoraria che celebra le sue origini familiari e il rapporto c ... Da gaeta.it

Ritardi riapertura ferrovia Valle Caudina, il sindaco Mastella convoca incontro - L'articolo Ritardi riapertura ferrovia Valle Caudina, il sindaco Mastella convoca incontro proviene da OttoPagine. Scrive msn.com