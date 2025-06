A Roma l'Eur diventa una zona di guerra | ma è il film di Ridley Scott su un'epidemia globale

Roma si trasforma in un set apocalittico, con l’EUR che diventa teatro di un’epidemia globale, grazie alle riprese di Ridley Scott di "The Dog Stars". Tra edifici abbandonati e scenografie post-apocalittiche, la Capitale si prepara ad accogliere un’immagine sconvolgente del mondo futuro. Un mix di realtà e finzione che cattura l’immaginazione e promette un’esperienza cinematografica indimenticabile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa imperdibile produzione.

Le riprese si sono tenute in piazza Kennedy, nel quartiere Eur di Roma. Tra edifici abbandonati e finti aerei precipitati la zona est della Capitale diventa la location per il film post apocalittico "The Dog Stars" del regista Ridley Scott. 🔗 Leggi su Fanpage.it

