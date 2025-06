A Roma la settimana del cinema cinese in Italia

A Roma, si apre una finestra affascinante sulla cultura cinese con la Settimana del Cinema cinese in Italia, dal 23 al 27 giugno presso la Sala Anica. Nove film selezionati per offrire uno sguardo autentico e coinvolgente sulle diverse sfumature della società cinese. La rassegna inizia oggi alle 18.00 con "Big World" di Yang Lina, un’opera toccante che celebra il coraggio e l’emancipazione. Un evento da non perdere per gli amanti del cinema e della cultura internazionale.

Al via da oggi 23 giugno fino a venerdì 27 la Settimana del Cinema cinese in Italia che si svolgerà a Roma presso la Sala Anica, con una selezione di nove film che spaziano per tematiche e genere offrendo al pubblico uno sguardo autentico. La rassegna prende il via oggi alle 18.00 con Big World per la regia di Yang Lina, un racconto toccante sull’emancipazione di Liu Chunhe, un giovane affetto da paralisi cerebrale che rompe coraggiosamente le catene del corpo e della mente cercando la propria strada nel mondo. A seguire, alle 20.30 il documentario Hotline Beijing di Xu Jieqin, girato a Pechino, ci mostra come la capitale cinese – una metropoli con oltre 20 milioni di abitanti- gestisca in modo efficiente più di 60. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Roma la settimana del cinema cinese in Italia

