A Roma il nuovo round per gli accordi di pace in Iran

Roma si conferma ancora una volta come palcoscenico ideale per dialoghi di pace e diplomazia internazionale. Con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani che propone la città come sede per il rilancio dei negoziati tra USA e Iran sul nucleare, l’attenzione globale si sposta verso un futuro di collaborazioni e accordi. La diplomazia italiana si impegna con determinazione a favorire soluzioni pacifiche, aprendo nuove strade per la stabilità regionale e mondiale.

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha candidato Roma ad ospitare la ripresa "auspicabile" dei colloqui tra Usa e Iran sul nucleare. "Ho parlato con il Segretario di Stato Marc Rubio e ho cercato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, che è in Russia e che conto di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "A Roma il nuovo round per gli accordi di pace in Iran"

In questa notizia si parla di: roma - iran - round - accordi

Oman, venerdì a Roma quinto round Usa-Iran sul nucleare - Venerdì a Roma si terrà il quinto round di negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. L'Oman, che ha ospitato finora due incontri, continua a svolgere un ruolo di mediatore, cercando di favorire un progressivo accordo sul dossier nucleare tra le parti coinvolte.

Roma, concluso il 5° round di colloqui USA-Iran in atmosfera positiva Il 23 maggio ora locale, si è conclusa a Roma il quinto round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul problema nucleare iraniano. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha dichi Vai su Facebook

A Roma quinto round dei colloqui Usa-Iran, accordo sul nucleare ancora lontano; Nucleare, venerdì a Roma il quinto round di negoziati Usa-Iran. Ma Teheran accusa: Richieste irrazionali; Si è svolto a Roma il quinto round di colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran.

Quinto round dei colloqui USA - Iran a Roma sul nucleare: collegamento con Mariano Giustino da Ankara - collegamento con Fiamma Nirenstein da Gerusalemme sul conflitto tra Israele e Iran; collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulla situazione in Iran dopo gli ultimi attacchi da parte di ... Riporta radioradicale.it

Quinto round dei colloqui USA - Iran a Roma sul nucleare: collegamento con Mariano Giustino da Ankara - 06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a ... Scrive radioradicale.it