A Porta Nuova l' inaugurazione della nuova sede del circolo del PD Di Vittorio

A Porta Nuova si prepara a vivere un momento di grande rilievo: l'inaugurazione della nuova sede del Circolo del PD di Vittorio, dedicata alla figura storica di Giuseppe Di Vittorio. Un evento che segna un nuovo inizio, all’insegna dello slogan "La Di Vittorio riapre", e che vede la partecipazione di importanti figure politiche. Martedì 24 giugno, la città si anima di entusiasmo e speranza per un futuro più condiviso e solidale.

Tutto pronto per l'inaugurazione il 24 giugno della nuvoa sede del circolo del Partito democratico dedicato a Giuseppe Di Vittorio. All'insegna dello slogan "La Di Vittorio riapre", martedì il segretario regionale Daniele Marinelli, la neosegretaria provinciale Carmen Ranalli e il direttore del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Porta Nuova l'inaugurazione della nuova sede del circolo del PD "Di Vittorio"

In questa notizia si parla di: vittorio - sede - inaugurazione - circolo

Circolo Mario Mieli dice che la Santa Sede chiude a comunità LGBTQIA+ - Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli esprime preoccupazione per le recenti affermazioni di Papa Leone XIV, che potrebbero escludere le comunità LGBTQIA dal concetto di famiglia.

Spoleto, 2 giugno 2025 – È stato un giorno speciale per tutta la comunità di Baiano e non solo! In occasione della Festa della Repubblica, il Circolo ACLI Baiano di Spoleto APS ha celebrato l’inaugurazione della sua nuova sede, un momento di gioia, condivi Vai su Facebook

FESTEGGIATI I CINQUE ANNI DELLA REDAZIONE GIORNALISTICA “DI VITTORIO NEWS” ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VITTORIO; Nasce a Canosa di Puglia il Punto di Facilitazione Digitale presso i locali dell’ex Filantropica in Piazza Vittorio Veneto; Matelica, nuova sede per la libreria Kindustria: Uno spazio per far incontrare le idee e le persone.

Rinnovo della segreteria e del consiglio direttivo per il circolo Pd Giuseppe Di Vittorio - L’appuntamento è nella sede di via Vespucci e sarà utile al rinnovo della segreteria e del consiglio direttivo. Scrive ilpescara.it