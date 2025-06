a palazzo zanchi il giroscopio di arnaldo pomodoro grande scultore morto a 99 anni

A Bergamo, nel suggestivo cortile di Palazzo Zanchi in via Tasso, si erge il maestoso “Giroscopio” di Arnaldo Pomodoro, grande scultore scomparso a 99 anni. Questa enigmatica opera, simbolo di creatività e innovazione, custodisce l’eredità artistica di uno dei più influenti spiriti italiani contemporanei. La presenza di questo capolavoro, dal 1989, rende omaggio al genio di Pomodoro, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte.

Bergamo. L'arte del grande scultore Arnaldo Pomodoro, scomparso nella sera di domenica 22 giugno alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni, ha lasciato traccia anche a Bergamo. Al centro del cortile di Palazzo Zanchi, in via Tasso, nel cuore della città, dal 1989 è posizionato il "Giroscopio", opera realizzata da Arnaldo Pomodoro, uno dei massimi artisti italiani contemporanei, noto soprattutto per le sue sculture in bronzo, in particolare le sfere che si aprono e rivelano meccanismi interni. L'avveniristica scultura commissionata nel 1986 dall'imprenditore bergamasco Camillo Cefis riprende il dispositivo fisico che, complice l'ausilio di un grande disco bronzeo, è in grado di girare su se stesso mantenendo l'asse di rotazione orientato in direzione fissa.