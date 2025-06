A Monza separate due gemelline siamesi unite per la testa | intervento straordinario

A Monza, un intervento rivoluzionario ha separato due gemelline siamesi unite dalla testa, segnando una pietra miliare nella chirurgia cranio-facciale pediatrica. Un successo straordinario reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Ospedale San Gerardo e il Papa Giovanni di Bergamo, dimostrando ancora una volta l’eccellenza italiana nel settore sanitario. Questo straordinario risultato apre nuove speranze e orizzonti per i piccoli pazienti e le future sfide mediche.

Un'operazione senza precedenti, durata 48 ore e frutto di dieci mesi di preparazioni, ha visto protagonista a Monza il delicato tentativo di separare due gemelline siamesi unite per la testa.

Due gemelline siamesi unite per la testa, sono state separate al San Gerardo di Monza, durante un intervento durato oltre 48 ore. Una delle piccole è sopravvissuta, l'altra non ha superato la fase finale dell'operazione.

Le due bimbe senegalesi di due anni e mezzo presentavano una rara fusione dei crani: la complicatissima operazione effettuata da una équipe internazionale è durata 48 ore.

