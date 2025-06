A Mogliano il Trofeo Banca Generali Private è di Pietro Pellegrini e Giulia Favero

A Mogliano, il torneo di 4ª categoria Banca Generali Private ha regalato emozioni e sfide avvincenti, culminate nella vittoria di Pietro Pellegrini e Giulia Favero. Con 120 partecipanti e una direzione impeccabile di Lucia Maffei, i protagonisti hanno dimostrato talento e determinazione. Il winner per arrivare fino in fondo ha superato ogni ostacolo con grinta, lasciando il pubblico senza fiato e confermando il suo valore in questa competizione avvincente.

A Mogliano concluso il torneo di 4^ categoria Banca Generali Private con 120 giocatori coordinati da Lucia Maffei. Nel maschile davanti a tutti Pietro Pellegrini della Barchessa che in due set ha messo in seconda posizione Leonardo Bortolato del Peseggia.

