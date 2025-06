A Milano chiude per 5 giorni uno svincolo della tangenziale Est per lavori

A Milano, un tratto della tangenziale Est si fermerà per cinque giorni, lasciando senza accesso l'entrata da C.A.M.M. in direzione sud (A1 Bologna). La società Milano Serravalle, alla guida del tratto, ha annunciato questa chiusura temporanea per lavori di ampliamento e riorganizzazione. Preparati a pianificare i tuoi spostamenti e a cercare percorsi alternativi: la città si adatta alle sfide per migliorare la viabilità futura.

A Milano per cinque giorni chiude un'entrata della tangenziale Est per lavori. Si tratta del ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. in direzione sud (A1 Bologna). A comunicarlo è stata la società Milano Serravalle che ha in gestione il tratto. "Per lavori di ampliamento e riorganizzazione.

