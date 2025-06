A Loreto il Giubileo degli amministratori pubblici Sindaci consiglieri e governanti giunti da ogni parte delle Marche

A Loreto, il cuore delle Marche si anima con il Giubileo degli amministratori pubblici, un momento di profonda riflessione e unità tra sindaci, consiglieri e governanti provenienti da ogni angolo della regione. L’evento, descritto dalla diocesi come un’occasione per ascoltare, pregare e condividere valori fondamentali, ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio. Tra incontri e dialoghi, si rinnova l’impegno di chi lavora per il bene comune, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.

LORETO – Sabato 21 giugno a Loreto si è svolto il Giubileo degli amministratori pubblici. «Un'occasione – si legge nel sito della diocesi – di riflessione, preghiera e ascolto reciproco tra quanti sono impegnati nelle istituzioni locali e nel servizio pubblico».

