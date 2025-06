A Lecce lo scrittore Cristò presenta il suo libro Penultime parole

A Lecce, l’affascinante cornice della rassegna Nel frattempo si anima con la presentazione di "Penultime Parole", il nuovo libro dello scrittore crist242. Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della grande narrativa, che promette di coinvolgere il pubblico con storie intense e riflessioni profonde. Non perdete l’occasione di scoprire l’universo di crist242 e lasciarvi catturare dalle sue parole. L’appuntamento è da non mancare!

LECCE - Proseguono gli appuntamenti di Nel frattempo, rassegna ideata, organizzata e promossa dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia - Teca del Mediterraneo, in collaborazione con Coolclub, Uasc e altri partner, che anticipa la.

Martedì 24 giugno (ore 19:30 | ingresso libero), per Nel frattempo, alle Officine Culturali Ergot di Lecce lo scrittore Cristò, in dialogo con la giornalista Lara Gigante, presenterà il suo romanzo "Penultime parole", appena uscito per Mondadori. Due sorelle a Vai su Facebook