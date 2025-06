A House of Dynamite vede il ritorno di Kathryn Bigelow al film tra guerra e alta tensione che poi fila dritto agli Oscar

A House of Dynamite segna il ritorno di Kathryn Bigelow, ma questa volta tra guerra e alta tensione, pronto a conquistare gli Oscar. In un mondo sempre più attraversato da conflitti e tensioni globali, il film si presenta come una narrazione potente e attuale, perfetta per catturare l’attenzione del pubblico e della critica. Ma di cosa parlerà esattamente e perché è destinato a diventare un favorito agli Oscar? A giudicare...

Con il mondo immerso in un trend di tensioni e guerre terrificante, Kathryn Bigelow non poteva scegliere un momento migliore per lavorare al suo nuovo film ( A House of Dynamite ), atteso su Netflix per il prossimo ottobre, un posizionamento temporale perfetto per la corsa agli Oscar, sempre che per marzo 2026 il mondo non sia già andato a rotoli. Di cosa parlerà A House of Dynamite e perché nasce come un sicuro candidato agli Oscar. A giudicare dall'unica, breve sinossi che lo streamer ha finora fornito, A House of Dynamite sarà un thriller politico che gioca sulle ansie più attuali, ad altissima pressione psicologica per lo spettatore, visto che porta a un passo dal conto alla rovescia sulla fine del mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A House of Dynamite vede il ritorno di Kathryn Bigelow al film tra guerra e alta tensione che poi fila dritto agli Oscar

