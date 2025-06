A Giovinazzo fa tappa il One Planet Festival | 70 musicisti da 13 nazioni dalla Lettonia all’Uganda dall’India al Brasile

A Giovinazzo, un universo di suoni si apre dal 24 al 28 giugno con il One Planet Festival, un evento straordinario che unisce 70 musicisti provenienti da 13 paesi, dalla Lettonia all’Uganda, dall’India al Brasile. In cinque serate magiche, la Puglia diventa il palcoscenico globale dove le differenze culturali si dissolvono in un’unica melodia universale. Vivi questa esperienza unica e lasciati trasportare dal potere della musica!

