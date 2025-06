A Gaza l’Occidente tradisce se stesso | la distruzione della memoria diventerà insicurezza cronica

a Gaza, dove l'Occidente sembra tradire se stesso, la distruzione della memoria si trasforma in un'insicurezza cronica. La riflessione di Adorno del 1949 ci ricorda che il linguaggio può risultare inadeguato di fronte all'orrore, ma oggi, più che mai, dobbiamo trovare nuove parole e nuovi modi per preservare la memoria e affrontare le sfide del presente. Solo così possiamo evitare che il passato si perda nell'oblio.

di Silvia D’Autilia Era il 1949 quando Theodor Adorno dichiarava che “scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie ”. Con questa provocazione, foriera di un immediato e ampio dibattito culturale, intendeva screditare le potenzialitĂ espressive e comunicative dell’uomo rispetto all’orrore dell’ Olocausto: il linguaggio non ne era all’altezza, nemmeno quello delicato ed elegante della poesia appunto. Adorno fissava così il perimetro della tolleranza cognitiva: una tragedia immane come quella dei campi di concentramento nazisti non poteva piĂą convivere con le energie intellettuali con le quali siamo soliti a rapportarci agli avvenimenti della realtĂ per rielaborarli e raccontarli a parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it