A fuoco deposito di plastica spostati i bus Stp

Un vasto incendio ha preso vita ieri sera nel deposito di plastica di San Pietro Vernotico, Brindisi, creando allarme e preoccupazione tra la popolazione. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto il materiale altamente infiammabile, costringendo le autorità a spostare i bus e adottare misure di emergenza. La situazione è sotto controllo, ma l’incendio mette in luce l’importanza della sicurezza nei depositi industriali. Per aggiornamenti, rimanete sintonizzati.

Un vasto incendio si è sviluppo nella prima serata di ieri 22 giugno 2025 nel deposito di materiale plastico di un'azienda di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, nelle.

