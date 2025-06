A Fondi Estatissima 2025 | gli eventi di luglio

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Fondi nel 2025! Il mese di luglio segna l’inizio di un calendario ricco di eventi che coinvolgeranno tutti: musica, spettacoli, iniziative per bambini, delizie enogastronomiche e molto altro. Un’occasione unica per scoprire le bellezze della città e condividere momenti speciali con amici e famiglia. Non perdere l’appuntamento: l’estate di Fondi ti aspetta con entusiasmo e tante sorprese!

Un ricco programma di eventi animerà l’estate di Fondi in questo 2025: manifestazioni, concerti, spettacoli dal vivo, eventi dedicati ai bambini, enogastronomia, mostre d’arte, sport, visite guidate saranno solo alcuni degli appuntamenti che accompagneranno turisti e residenti fino a fine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - A Fondi “Estatissima 2025”: gli eventi di luglio

In questa notizia si parla di: eventi - fondi - estatissima - luglio

Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto - Scopri la magia del Carnevale di Viareggio in estate, con tre imperdibili appuntamenti dal 24 luglio al 10 agosto 2025.

Dal mare al Castello: oltre 100 eventi per tutte le età. Consulta il cartellone completo sulla home page del sito comunedifondi.it #fondi #eventiafondi #estatissima2025 Vai su Facebook

Estatissima 2025: gli eventi di luglio, agosto e settembre a Fondi; Estatissima a Fondi a Fondi; Gli eventi del mese di giugno a Fondi: anteprima Estatissima 2025.

Brindisi senza eventi a luglio e agosto: «Niente fondi per il cartellone? Bandi della Regione e collaborazione dal basso» - a margine della presentazione del calendario di iniziative per le feste patronali si era soffermato sul fatto che gli eventi si concentrano a giugno e settembre perché «luglio e agosto ... quotidianodipuglia.it scrive

Week end del 26, 27 e 28 luglio 2024: eventi, musica e teatro. Cosa fare a Milano e in Lombardia - L'evento è promosso dalle amiche di Ilaria, che si sono impegnate a raccogliere fondi per la ricerca ... Come scrive ilgiorno.it