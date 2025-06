a firenze le partite a calcino diventano sonore

A Firenze, le partite a calcino si fanno sonore e coinvolgenti, trasformando il cuore della città in un palcoscenico di innovazione e musica. Nell’ambito di Secret Florence 2025, Tempo Reale presenta installazioni interattive che uniscono memoria, sperimentazione tecnologica e atmosfere uniche. Dal 27 al 29 giugno, il Semiottagono diventa teatro di un’esperienza sensoriale senza precedenti, dove il suono diventa protagonista assoluto. Un’occasione da non perdere per vivere la città con nuovi ascolti e sorprendenti emozioni.

Firenze, 23 giugno 2025 – Tempo Reale porta nuovi suoni in città per Secret Florence 2025. Un omaggio a Luciano Berio e un’installazione sonora interattiva tra le proposte della decima edizione. In occasione di Secret Florence 2025, Tempo Reale presenta due progetti sonori che trasformano lo spazio urbano in un'esperienza d’ascolto unica, tra memoria musicale e sperimentazione tecnologica. Dal 27 al 29 giugno (ore 17–22.30), il Semiottagono delle Murate ospita In-Naturale installazione sonora site-specific realizzata per il centenario della nascita di Luciano Berio. In uno degli ambienti più suggestivi dell’ex carcere fiorentino, Tempo Reale rende omaggio al grande maestro della musica contemporanea con un’opera immersiva e dinamica che intreccia frammenti di sue composizioni fondamentali – come “Naturale” con la voce del cantastorie siciliano Celano – e materiali sonori tratti dalle sue vastissime esplorazioni documentarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it