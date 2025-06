A Finale Ligure il pensiero diventa protagonista con il West Coast Meeting 2025

A Finale Ligure, il pensiero si trasforma in protagonista con il West Coast Meeting 2025: l’atteso appuntamento culturale dell’estate ligure, che dal 25 al 29 giugno anima i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. Cinque giornate di incontri coinvolgenti tra figure di spicco di cultura, politica, scuola e informazione, tutte dedicate al tema ispirato alla scoperta del futuro. Un’occasione unica per riflettere, confrontarsi e lasciarsi ispirare.

Torna a Finale Ligure uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate in Liguria: il West Coast Meeting 2025, che si svolgerà dal 25 al 29 giugno nella suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. Cinque giornate di incontri, dialoghi e momenti di riflessione aperti al pubblico, con protagonisti del mondo della cultura, della politica, della scuola e dell' informazione. Il tema dell'edizione 2025 è ispirato alla celebre frase di Italo Calvino: "Ciò che inferno non è". Un invito a cercare, nel cuore della complessità contemporanea, ciò che ancora merita di essere salvato: relazioni autentiche, desideri profondi, speranza concreta.

