A Ficuzza la biennale internazionale Sicily Trinacria 2025 | a Palazzo Reale auto d’epoca mostre e installazioni

Vivi l’emozione di un viaggio artistico unico nel cuore di Sicilia: sabato 5 luglio, alle 17:15, il Palazzo Reale di Ficuzza si trasforma nella cornice di "Sicily Trinacria 2025", la biennale internazionale dedicata all’arte contemporanea. Tra mostre, installazioni e auto d’epoca, questa evento celebra il patrimonio storico e culturale del borgo palermitano, fondendo passato e presente in un’esperienza coinvolgente. Un’occasione da non perdere per scoprire l’arte che omaggia la storia!

Sabato 5 luglio, alle ore 17,15, nel Palazzo Reale di Ficuzza (nell'omonimo borgo in provincia di Palermo) sarà inaugurata la Biennale internazionale Sicily Trinacria (Bist) 2025, che quest'anno si intitolerà "L'Arte omaggia lo storico Palazzo Reale della Ficuzza.

A Ficuzza la biennale internazionale Sicily Trinacria 2025: a Palazzo Reale auto d'epoca, mostre e installazioni.

