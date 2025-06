A fianco della Sir con grande orgoglio, si cela una passione condivisa e un impegno che va oltre il semplice sport. La vera forza dietro la conquista della Champions League è il profondo legame tra il club e i suoi partner commerciali, come evidenziato da Paolo Galletti di Omg Sicoma. È questa sinergia, fatta di emozioni e dedizione, a rendere il progetto della Sir Volley Perugia unico e vincente, dimostrando che insieme si può raggiungere l’eccellenza.

Una delle ragioni per cui è stato possibile conquistare la Champions League è il coinvolgimento che esiste tra la Sir Volley Perugia e i partner commerciali che sostengono l’attività del club. Il patron di Omg Sicoma, Paolo Galletti, da anni a fianco del sodalizio bianconero, ha sottolineato l’aspetto emotivo che lega gli imprenditori a questo progetto: "Siamo orgogliosi di far parte di questa squadra che è stata plasmata dal presidente Sirci che, con le sue capacità attrattive sta avendo degli ottimi risultati e i trofei che abbiamo davanti a noi ne sono la testimonianza". Il titolare di Olio Monini, Zefferino Monini, ha sintetizzato scelta fatta: "È la manifestazione migliore di come fare un buon investimento, il merito di una società che funziona bene è sicuramente Gino Sirci, che è riuscito ad unire una serie importante di imprenditori che hanno creduto in questo progetto e che sono andati oltre ai campanilismi regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it