A fari spenti e a tutta velocità sfuggono all' alt del posto di blocco arrestati due giovanissimi a bordo di auto rubata

In un’audace fuga notturna, due giovani catanesi di 18 e 19 anni hanno tentato di eludere un posto di blocco a fari spenti e a tutta velocità, ma sono stati catturati dai carabinieri di Taormina. Già noti alle forze dell’ordine, i ragazzi sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La loro fuga dimostra quanto possa essere rischiosa una scelta tanto imprudente quanto disperata.

Due giovani del catanese di 18 e 19 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, arrestati dai carabinieri di Taormina con l'accusa di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. E' accaduto nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso quando i militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - A fari spenti e a tutta velocità sfuggono all'alt del posto di blocco, arrestati due giovanissimi a bordo di auto rubata

In questa notizia si parla di: arrestati - fari - spenti - tutta

Ubriaco guida contromano e a fari spenti a Como: poco prima aveva molestato due donne al bar - Una notte di paura a Como: un giovane, visibilmente ubriaco, ha deciso di mettere a rischio se stesso e gli altri guidando contromano con fari spenti, dopo aver molestato due donne al bar.

Un'automobile è stata fermata dalla polizia perché alla guida c'era un 24enne che guidava ubriaco, contromano e a fari spenti. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che, poco prima, aveva molestato due ragazze al bar. Vai su Facebook

I fari spenti incastrano il ladro di scooter, arrestato dalla polizia dopo un inseguimento; A fari spenti sulla Togliatti tamponano auto in sosta e scappano a piedi abbandonando la macchina in strada; Monza, scappa dalla polizia su un motorino rubato a fari spenti (e con la droga): arrestato 20enne.

Rubano vasi di rame al cimitero, arrestati in flagrante - Gli agenti sono intervenuti in massa, bloccando la loro auto mentre si allontanava a fari spenti. Come scrive bari.repubblica.it

Viaggiava a fari spenti in A27: arresto e multa da 6mila euro - Quei fari non accesi gli sono costati cari: fermato per accertamenti dalla polizia stradale, un romeno di 29 anni è finito in carcere per un doppio arresto frutto di accurati ... Riporta ilgazzettino.it