A Ercolano tre nuovi parcheggi Il sindaco | Rimosso uno degli ostacoli alla crescita della città

a Ercolano, tre nuovi parcheggi rappresentano un passo avanti deciso verso una città più accessibile e vivibile. Con le procedure ormai in fase di completamento, l’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Buonajuto sta rimuovendo uno degli ostacoli principali alla crescita locale. Questi interventi non solo miglioreranno la mobilità urbana, ma stimoleranno anche lo sviluppo turistico ed economico, portando benefici concreti a cittadini e visitatori. La rivoluzione della mobilità è iniziata: ora si apre un nuovo capitolo di progresso per Ercolano.

Sono in fase di completamento le procedure che daranno il via ai lavori per la realizzazione di tre nuove aree parcheggio all’interno del Comune di Ercolano, un passo decisivo verso la soluzione di un tema molto sentito dai cittadini. L’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Buonajuto ha avviato tre importanti interventi che contribuiranno in maniera concreta a migliorare la mobilità urbana, sostenere lo sviluppo turistico ed economico e garantire più servizi per i residenti. Le nuove aree parcheggio sorgeranno in Piazza Pugliano, Piazza Trieste e via Bordiga. In Piazza Trieste sarà realizzato un parcheggio interrato, grazie alla sottoscrizione di un partenariato pubblico-privato, che garantirà: 155 posti auto a rotazione, di cui 6 per persone con disabilità e 4 parcheggi rosa; 8 posti moto; 6 posti auto con ricarica elettrica, grazie all’installazione di 3 colonnine; una rastrelliera per 15 biciclette a uso bike sharing; 79 box auto privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

