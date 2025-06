A Devesi di Ciriè torna la Sagra del salame di Turgia

La frazione Devesi di Ciriè si prepara ad accogliere l’ottava edizione della Sagra del Salame di Turgia, un evento imperdibile per gli amanti delle tradizioni e dei sapori autentici. Questa festa celebra uno dei tesori gastronomici più amati del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, il rinomato Salam ëd Turgia. Un’occasione unica per gustare specialità locali, immergersi nelle radici culturali e vivere momenti di convivialità. Non mancate!

La frazione Devesi di Ciriè si prepara a ospitare l'ottava edizione della Sagra del Salame di Turgia, un evento che celebra uno dei prodotti più iconici della tradizione gastronomica del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, detto anche Salam ëd Turgia in piemontese, o Salàm.

In questa notizia si parla di: salame - turgia - devesi - ciriè

