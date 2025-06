A Coriano si celebrano gli 80 anni della Liberazione con due appuntamenti con la storia

A Coriano, si celebrano gli 80 anni della Liberazione con due eventi imperdibili nel cuore storico di Piazza Mazzini. L’Associazione Nazionale Faleristica, in collaborazione con il Comune, dà vita a iniziative che riaccendono la memoria e i valori della libertà . Un’occasione per riscoprire il passato e rafforzare il senso di comunità . Non mancate a questi appuntamenti che rendono omaggio alla storia e alle radici di Coriano, un patrimonio da custodire e tramandare.

SarĂ Piazza Mazzini nel cuore storico di Coriano capoluogo ad ospitare due iniziative dedicate alla storia. Due iniziative dell'Associazione Nazionale Faleristica avviate in collaborazione con il comune di Coriano in occasione degli 80 anni della Liberazione nell'ambito del progetto "80 di.

