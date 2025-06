A Città del Messico celebra il Mese dell' Orgoglio più di mille persone in piazza con ombrelli colorati per formare una bandiera LGBTQ+

In un’atmosfera di gioia e orgoglio, oltre mille persone a Città del Messico hanno sfidato la pioggia per formare una maestosa bandiera LGBTQ+ nello Zócalo. Un gesto potente che celebra il Mese dell’Orgoglio e la diversità, sottolineando come l’inclusione possa unire comunità sotto un messaggio di speranza e uguaglianza. La partecipazione, così vibrante, dimostra che il rispetto e l’amore sono i veri colori della libertà.

P iù di mille persone si sono radunate sotto la pioggia con ombrelli colorati in piazza Zócalo a Città del Messico per formare un’enorme bandiera LGBTQ+ per celebrare il Mese dell’Orgoglio, in un evento organizzato dal governo locale. Leggi anche › Donne diacono, LGBTQ+ e ambiente: Leone XIV tra inclusione e conservazione iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Una enorme bandiera lgbtq+ colora lo Zócalo di Città del Messico iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Città del Messico celebra il Mese dell'Orgoglio, più di mille persone in piazza con ombrelli colorati per formare una bandiera LGBTQ+.

In questa notizia si parla di: città - messico - mese - orgoglio

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Torna il "Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio, la città si illumina di scienza e innovazione.

15 giugno 1942, nasce Peter Norman. Un uomo, uno sportivo, che ha conquistato un posto nella storia dell’umanità. Peter Norman, velocista australiano, corse i 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Quel giorno arrivò secondo, ma fu sul podi Vai su Facebook

Una enorme bandiera lgbtq+ colora lo Zócalo di Città del Messico; Una enorme bandiera lgbtq+ colora lo Zocalo di Citta' del Messico; Una enorme bandiera lgbtq+ colora lo Zocalo di Citta' del Messico.