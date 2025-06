A Cisternino torna il Festival delle Penne Libere | due giorni di incontri su salute informazione e attualità Crediti formativi per i giornalisti

A Cisternino torna il Festival delle Penne Libere, un appuntamento imperdibile per giornalisti e appassionati di attualità. In programma il 28 e 29 giugno 2025, l’evento offre due giorni intensi di incontri su salute, informazione e temi di grande rilievo, con crediti formativi riconosciuti per i professionisti dell’informazione. Un’occasione unica per confrontarsi, approfondire e alimentare la passione per il giornalismo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di crescita e dialogo.

Torna il Festival delle Penne Libere, giunto alla sua terza edizione, in programma il 28 e 29 giugno 2025 a Cisternino. L’evento si conferma come un’importante occasione di confronto su temi chiave dell’attualità – dal turismo all’energia, dalla salute all’informazione – con un format in stile talk show che favorisce il dialogo tra relatori, giornalisti e pubblico. La rassegna ha anche un forte valore formativo per gli operatori dell’informazione: due appuntamenti daranno diritto a crediti formativi professionali (CFP) per i giornalisti iscritti all’Ordine. Si tratta degli incontri: “Violenza nei confronti dei sanitari” – Iscriviti al corso (2 CFU). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Cisternino torna il Festival delle Penne Libere: due giorni di incontri su salute, informazione e attualità. Crediti formativi per i giornalisti

In questa notizia si parla di: informazione - cisternino - torna - festival

Torna a Bosco Albergati "BeerQuake", il festival benefico delle birre artigianali - Torna a Bosco Albergati il festival benefico delle birre artigianali, BeerQuake! Dopo aver oltrepassato i 100.

Sta per tornare il Ballo Pubblico Outdoor - Festival Internazionale di Danza Contemporanea in Spazi Urbani, con la sua 15° edizione! Vi aspetta venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025! Adarte Compagnia Piazze d'armi e di città Vai su Facebook

A Cisternino torna Festival internazionale delle bande musicali; A Cisternino torna Festival internazionale delle bande musicali; Cisternino, a luglio torna il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”.

Cisternino, a luglio torna il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” - Bande e Majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia a luglio trasformeranno ancora una volta la Torre Normanno- Segnala agorablog.it

A Cisternino torna il 27° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”: a luglio, musica, giovani e internazionalizzazione - Bande e Majorettes provenienti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia animeranno le vie di Cisternino, trasformando la storica Torre Normanno- giornaledipuglia.com scrive