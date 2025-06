A Cavagnolo è tempo di Confluenze Festival

Dal 28 giugno al 20 luglio, Cavagnolo si trasforma nel cuore pulsante del Confluenze Festival, un’esplosione di cultura, musica, teatro ed enogastronomia nel suggestivo paesaggio del Monferrato Torinese. Un’occasione unica per immergersi in eventi coinvolgenti tra le meraviglie naturali della confluenza della Dora Baltea e del Po. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, dove ogni momento si fonde come le acque che si incontrano.

