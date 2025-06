A Casa Emergency arriva Anteo nella città il cinema itinerante nei municipi milanesi

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e della solidarietà: a giugno, Casa EMERGENCY ospiterà Anteo, il cinema itinerante nei municipi milanesi. Dal 22 al 24 giugno, nel suggestivo giardino di via Santa Croce 19, tre serate dedicate a film e documentari che toccano tematiche fondamentali per l’associazione. Un’occasione unica per unire il divertimento alla riflessione e sostenere una causa nobile. Non mancare!

A giugno il cinema all'aperto di Anteo arriva a Casa EMERGENCY, in via Santa Croce 19, con tre serate dedicate alla proiezione di film e documentari legati a temi cari all'Ong. Il 22, 23 e 24 giugno, il giardino della sede di EMERGENCY ospiterà e darà il via alla programmazione cinematografica.

