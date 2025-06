A Bari una stanza protetta per l’ascolto dei minori in Procura | Create le migliori condizioni

a Bari, una stanza protetta per l’ascolto dei minori in procura crea le migliori condizioni. Inaugurata oggi nella sede della Procura, questa nuova struttura offre un ambiente rassicurante con un tavolino verde, sedie colorate, peluche e tanta luce, pensato per mettere a proprio agio i piccoli coinvolti in procedimenti penali come vittime o testimoni, garantendo loro ascolto, rispetto e tutela in un contesto delicato e fondamentale.

È stata inaugurata oggi nella sede della Procura di Bari una nuova stanza per l'ascolto protetto dei minori. Un tavolino verde, sedie colorate, peluche e tanta luce, sono gli elementi che caratterizzano uno spazio pensato per accogliere bambini coinvolti in procedimenti penali, come vittime o.

