A 15 anni rapinò un coetaneo nel sottopasso della stazione | arrestato e portato in carcere

Un episodio che scuote la comunità e richiama l'attenzione sulla recrudescenza della criminalità giovanile. Dopo il brutale caso di rapina avvenuto nel sottopasso della stazione, un giovane senegalese di 21 anni è stato arrestato per una rapina commessa all'età di 15 anni. La legge interviene per garantire giustizia e sicurezza, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge.

Nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno 2025, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato un giovane di 21 anni, cittadino senegalese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Il provvedimento riguarda una rapina aggravata commessa nel 2019, quando l’arrestato, all’epoca 15enne, aveva aggredito e derubato un coetaneo nei pressi del sottopasso della Stazione ferroviaria di Bergamo. In quella circostanza, il giovane aveva sferrato un pugno alla vittima per sottrarle il telefono cellulare, agendo in concorso con altri soggetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it