8^ Festa dei Camalli con stand gastronomici area bimbi e musica dal vivo

Preparatevi a vivere due serate indimenticabili a Genova con l’ottava Festa dei Camalli, un evento ricco di energia e tradizione. Dal 27 al 28 giugno, piazzale S. Benigno si trasformerà in un villaggio di divertimento, tra stand gastronomici, area bimbi e musica dal vivo. Un’occasione unica per celebrare la cultura portuale e trascorrere momenti spensierati in compagnia. Non mancate, perché questa festa promette di essere imperdibile!

I “Camalli Genova” annunciano l'ottava edizione della Festa dei Camalli. La festa avrà luogo venerdì 27 e sabato 28 giugno dalle ore 17 presso piazzale S. Benigno (piazzale Sala Chiamata del Porto). All’evento parteciperanno vari artisti e gruppi musicali. Venerdì sera: -“MIKE FC” -“DANCE. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 8^ Festa dei Camalli con stand gastronomici, area bimbi e musica dal vivo

In questa notizia si parla di: festa - camalli - stand - gastronomici

Torna la Festa della Madonnina del Ponte a Montepegli con stand gastronomici e musica dal vivo - Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, Montepegli a Rapallo torna con la Festa della Madonnina del Ponte.

8^ Festa dei Camalli con stand gastronomici, area bimbi e musica dal vivo; Festa dei Camalli 2024 con stand gastronomici, musica, fuochi d'artificio e beneficenza; Festa dei Camalli con stand gastronomici, musica dal vivo e fuochi d'artificio.

Festa dei Camalli con stand gastronomici, musica dal vivo e fuochi d'artificio - Venerdì 28 e sabato 29 giugno in piazzale San Benigno a Genova (piazzale della Sala Chiamata del Porto) arriva la 7^ Festa dei Camalli. Si legge su genovatoday.it

A Sciarborasca torna la festa di Sant’Ermete: quattro giorni tra stand gastronomici, musica e fuochi d’artificio - Quattro giorni di festa tra stand gastronomici che serviranno focaccette classiche e farcite, cena sotto le stelle, musica e animazione per bambini. Secondo genova24.it