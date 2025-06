60enne ubriaco semina il panico tra i clienti di un bar a Ancona caos in un locale del quartiere Piano

Un episodio di tensione ha scosso il quartiere Piano di Ancona, quando un uomo di 60 anni, visibilmente ubriaco, ha seminato il panico tra i clienti di un bar. La sua condotta violenta e minacciosa ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, rivelando una violazione della sorveglianza speciale. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la necessità di interventi tempestivi per garantire la tranquillità di tutti.

Un sessantenne denunciato per minacce e ubriachezza molesta in un bar di Piano. L'uomo violava la sorveglianza speciale.

