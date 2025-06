60° Anniversario della tourneé dei Beatles in Italia | Mostra a Napoli

Celebra i 60 anni del leggendario tour italiano dei Beatles con un evento imperdibile a Napoli! L’Official Beatles Fan Club Pepperland presenta una mostra esclusiva presso il Complesso San Severo al Pendino, patrocinata dal Comune. Un’occasione unica per rivivere la magia di quegli anni indimenticabili e scoprire memorabilia autentiche della band più influente di sempre. L’inaugurazione promette emozioni e ricordi indelebili: non mancare!

