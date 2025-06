46 associazioni dicono no al ddl Caccia | La Natura non è più dei cittadini

Un fronte unanime di 46 associazioni ambientaliste, animaliste e scientifiche si oppone al ddl Caccia, evidenziando come questa proposta rischi di privare i cittadini della libertà di vivere e godere della natura. La loro voce sottolinea l'importanza di preservare un equilibrio tra attività umane e tutela ambientale, ribadendo che la natura non può essere proprietà esclusiva di pochi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa battaglia a difesa del nostro patrimonio naturale.

46 sigle ambientaliste, animaliste, scientifiche e del comparto economico sostenibile si sono schierate contro il ddl Caccia presentato dalla maggioranza e annunciato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Gli italiani non sono padroni a casa loro, perché non potranno più godere della natura in libertà e sicurezza", è la denuncia degli attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

