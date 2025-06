40 anni di prog-metal | i Dream Theater festeggiano l’anniversario

Celebrando quattro decenni di musica straordinaria, i leggendari Dream Theater tornano in Italia per il loro "40th Anniversary Tour". Un’occasione unica per rivivere le emozioni di uno dei più influenti gruppi prog-metal di sempre. Dal 30 giugno al 2 luglio 2025, le tappe italiane promettono spettacoli indimenticabili tra Marostica, Lucca e Pompei. Preparatevi a vivere un’esperienza musicale senza confini, perché questa sarà una celebrazione che resterà negli annali del rock.

Milano, 23 giu. (askanews) – La storica prog-metal band statunitense Dream Theater torna in Italia nel contesto del “40th Anniversary Tour”, festeggiando quattro decadi di carriera con cinque imperdibili concerti estivi. Le tappe italiane, concentrandosi tra fine giugno e metĂ luglio 2025, sono le seguenti: 30 giugno 2025, Marostica (Marostica Summer Festival Volksbank) 1 luglio 2025, Lucca (Lucca Summer Festival) 2 luglio 2025, Pompei (Anfiteatro degli Scavi) 4 luglio 2025, Taormina (Teatro Antico) 17 luglio 2025, Torino (Scalo Eventi Torino) Il tour, iniziato a ottobre 2024, è reso ancor piĂą suggestivo dal ritorno alla batteria di Mike Portnoy, membro fondatore, assente dal gruppo da tredici anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

