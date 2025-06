3DS PKSM 10.24 | Tutto ciò che c’è da sapere sul gestore di salvataggi Pokémon

Se sei appassionato di Pokémon e desideri personalizzare o recuperare i tuoi salvataggi, PKSM è lo strumento che fa per te. Versatile, portatile e compatibile con tutte le generazioni, ti permette di gestire e modificare i tuoi giochi in modo semplice e sicuro. Con l’ultima versione 10.2.4, PKSM si conferma come il tool definitivo per ogni allenatore che vuole avere il massimo controllo sulla propria avventura Pokémon. Scopriamo insieme tutte le sue funzionalità!

PKSM è uno strumento versatile e portatile per la gestione e la modifica dei salvataggi Pokémon, disponibile per le generazioni dalla I alla VIII. Sviluppato in C++, supporta sia le cartucce originali che le copie digitali dei giochi, da FireRedLeafGreen e RubySapphireEmerald fino a SwordShield. Con l'ultima versione, la 10.2.4, sono stati introdotti importanti miglioramenti e correzioni. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo tool! Novità in PKSM 10.2.4. Fix: Risolto un problema relativo allo script Add Gamesync ID.. Miglioramenti alla stabilità generale per un'esperienza utente più fluida.

