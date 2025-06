38^ Sagra delle Trofie a Sori con laboratorio di pasta fatta a mano stand gastronomici e musica in spiaggia

Trasformata in un vivace laboratorio a cielo aperto, dove grandi e piccini potranno imparare l’arte della pasta fatta a mano, assaporando i gusti autentici della tradizione ligure. Un appuntamento imperdibile per riscoprire i sapori genuini, ascoltare musica coinvolgente e vivere la magia di una serata sulla spiaggia, tra allegria e convivialità. Non mancate, perché questa festa sarà un’occasione unica per creare ricordi indimenticabili in un’atmosfera di pura allegria.

Sabato 28 giugno a Sori tornano festa, musica e divertimento con la 38^ Sagra delle Trofie organizzata dalla locale Pro Loco con la collaborazione dello storico Pastificio Novella. Anche quest'anno, dalle ore 17, sarà possibile partecipare a un'iniziativa unica: la Zona pedonale di Sori verrà.

